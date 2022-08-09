Программа реновации: в Люблине построят дом на 165 квартир

Всего в нем будет 66 однокомнатных, 55 двухкомнатных и 44 трехкомнатные квартиры.

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В рамках программы реновации в Люблине построят жилой дом с подземной автостоянкой. Он будет находиться по адресу: Люблинская улица, владение 121/1. Эксперты уже согласовали проект.

Новостройка будет состоять из трех секций высотой до 12 этажей. На первом этаже оборудуют вестибюли с двойными тамбурами, комнаты для консьержа и места для колясок. Здесь также могут открыться магазины и организации, предоставляющие услуги.

«Всего в доме будет 165 квартир, в каждой из которых запроектирована лоджия. Из общего числа 66 квартир — однокомнатные, 55 — двухкомнатные и 44 — трехкомнатные. В них предусмотрена полная внутренняя отделка, соответствующая] постановлению Правительства Москвы. Также ремонт выполнят в помещениях основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения в соответствии с заданием на проектирование и функциональным назначением», — рассказала председатель Москомэкспертизы АннаАнна Яковлева.