Музей транспорта Москвы издал "Экобукварь"

"Если букварь - это первая книга каждого школьника, то "Экобукварь" должен стать настольной книгой каждого жителя мегаполиса и в первую очередь привлечь внимание наших юных посетителей. Мы стали больше интересоваться проблемами экологии, формировать экологичные привычки, но все еще мало задумываемся о транспортном следе или шумовом загрязнении. Поэтому наше издание в том числе знакомит с тем, как перемещаться по городу с наименьшим влиянием на окружающую среду и какие виды транспорта ждут нас в будущем", - сказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко, чьи слова приводит пресс-служба.