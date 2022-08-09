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1 час назад

Музей транспорта Москвы издал "Экобукварь"

ТАСС

Музей транспорта Москвы выпустил пособие по вопросу гармоничного сосуществования природы и транспорта "Экобукварь". Он представлен в формате книги со стикер-паком, страницами-раскрасками и альбомом с открытками, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Музей транспорта Москвы издал "Экобукварь"
Фото:  Музей транспорта Москвы Музей транспорта Москвы

"Если букварь - это первая книга каждого школьника, то "Экобукварь" должен стать настольной книгой каждого жителя мегаполиса и в первую очередь привлечь внимание наших юных посетителей. Мы стали больше интересоваться проблемами экологии, формировать экологичные привычки, но все еще мало задумываемся о транспортном следе или шумовом загрязнении. Поэтому наше издание в том числе знакомит с тем, как перемещаться по городу с наименьшим влиянием на окружающую среду и какие виды транспорта ждут нас в будущем", - сказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко, чьи слова приводит пресс-служба.

В пресс-службе отметили, что внутри 80-страничного издания 33 обучающих плаката с экологическими терминами и иллюстрациями, которые создали 17 профессиональных художников в разнообразных цифровых и аналоговых техниках: гуашь, пластилин, аппликации, цифровая живопись, 3D-иллюстрации. "Экобукварь" представлен в формате книги со стикер-паком и страницами-раскрасками, а также альбома с открытками.

Также Музей транспорта Москвы в сентябре в рамках презентации "Экобукваря" планирует провести серию лекций и мастер-классов на тему экологичного взаимодействия с транспортом.

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