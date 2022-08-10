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59 минут назад

Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено

Вечерняя Москваиещё 8

Поезда на Арбатско-Покровской линии ходят в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в среду, 10 августа.

Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено
Фото: Анна Быкова / Вечерняя МоскваАнна Быкова / Вечерняя Москва

— Движение на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оператинвно».

Ранее сообщали, что движение проходило с увеличенными интервалами из-за проверки состава.

Во вторник, 9 августа, поезда останавливали на северном участке Замоскворецкой линии из-за того, что человек попал на пути.

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