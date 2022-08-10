Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено

Поезда на Арбатско-Покровской линии ходят в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в среду, 10 августа.
— Движение на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оператинвно».
Ранее сообщали, что движение проходило с увеличенными интервалами из-за проверки состава.
Во вторник, 9 августа, поезда останавливали на северном участке Замоскворецкой линии из-за того, что человек попал на пути.