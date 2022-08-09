Детские поликлиники Москвы стали работать по-новому

Все детские поликлиники Москвы полностью перешли на электронные медкарты. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Переход на электронные медкарты позволил освободить врачей и родителей пациентов от лишней бумажной волокиты. Старые медкарты уже начали переносить на хранение в роботизированный кластер Главархива, а на месте картохранилищ в поликлиниках оборудуют комфортные комнаты профессионального роста и комнаты отдыха с компьютерами, кофе-машинами и удобными диванами.

Видео дня

Все медицинские данные о пациенте хранятся в единой цифровой среде в структурированном формате, что позволяет медику максимально быстро найти необходимую информацию во время приема. Пациент же имеет доступ к своей медкарте 24 часа в сутки. Все документы из электронной медкарты можно скачать в любой момент.

По словам Эльмиры Кашириной, главного врача детской городской поликлиники № 110, ведение медкарт в цифровом виде очень удобно как для пациентов, так и для врачей, поскольку «все анализы и консультации специалистов есть в электронной медицинской карте».

«Даже если что-то забыто после приема — всегда можно посмотреть в электронной медицинской карте, поэтому необходимости в бумажном носителе теперь нет. Сейчас происходит вывоз бумажных медицинских карт в здании архива на хранение, освободившееся помещение будет использовано для врачей», — сказала она, подчеркнув, что в этом пространстве можно будет проводить обучение для медиков.

100 000 000 единиц бумажных материалов может храниться в новом кластере, площадь которого составляет почти 70 000 квадратных метров, рассказала Ракова

Получить доступ к электронной медкарте ребенка можно на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Это могут сделать пользователи старше 15 лет, у которых есть полис обязательного медицинского страхования.