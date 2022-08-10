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41 минуту назад

Прогноз погоды: Москвичам спрогнозировали возвращение жары

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Жаркая погода до 30 градусов тепла вернется в Москву к выходным. Прогноз дают синоптики Гидрометцентра.

Москвичам спрогнозировали возвращение жары
Фото: Никеричев Андрей / АГН «Москва»Никеричев Андрей / АГН «Москва»

Сообщается, что в субботу, 12 августа, в Москве будет небольшая облачность, без осадков. Ночью — 11-13 градусов тепла, днем — 26-28 градусов. Ветер ожидается от двух до семи метров в секунду.

В воскресенье, 13 августа, в столице останется облачная погода со слабым ветром, но воздух прогреется уже до 30 градусов тепла.

«Лето продолжается. Тем, кто любит жаркую погоду, везет. У нас погоду начинает определять новый антициклон, поэтому температура будет постепенно повышаться с каждым днем», — заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с ТАСС.

Ранее стало известно, что дожди в Москве прекратятся ближе к середине недели.

Новости Москвы,Марина Макарова,
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