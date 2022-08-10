Москвичам спрогнозировали возвращение жары

Жаркая погода до 30 градусов тепла вернется в Москву к выходным. Прогноз дают синоптики Гидрометцентра.

Фото: Никеричев Андрей / АГН «Москва» Никеричев Андрей / АГН «Москва»

Сообщается, что в субботу, 12 августа, в Москве будет небольшая облачность, без осадков. Ночью — 11-13 градусов тепла, днем — 26-28 градусов. Ветер ожидается от двух до семи метров в секунду.

В воскресенье, 13 августа, в столице останется облачная погода со слабым ветром, но воздух прогреется уже до 30 градусов тепла.

«Лето продолжается. Тем, кто любит жаркую погоду, везет. У нас погоду начинает определять новый антициклон, поэтому температура будет постепенно повышаться с каждым днем», — заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с ТАСС.