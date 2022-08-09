Москвичи выбрали программу мероприятий на День города

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, посвященное празднованию Дня города. Участники выбрали программу общегородских и окружных мероприятий.

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru Ю. Иванко. Mos.ru

Лидерами среди общегородских стали мероприятия в парках культуры и отдыха (49 процентов голосов) и специальные мероприятия для детей (31 процент голосов). Еще 12 процентов проголосовавших «активных граждан» выбрали программы с участием благотворительных фондов, четыре процента доверились мнению специалистов, три процента затруднились с ответом, а остальные (один процент) предложили собственные варианты.

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Среди окружных мероприятий самыми популярными признали концерты современной музыки (почти 35 процентов) и театрализованные представления (более 29 процентов). На концерты классической музыки хотят сходить более 20 процентов участников голосования, а на поэтические программы — шесть процентов. Варианты «Затрудняюсь ответить» и «Это должны решать специалисты» выбрали по четыре процента голосовавших, остальные (более одного процента) предложили свои идеи.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса День города проходил локально — в библиотеках, культурных центрах, музеях и других учреждениях. Для москвичей и гостей столицы проводили бесплатные экскурсии по зданию Северного речного вокзала, а на ВДНХ организовали концерты в зеленом театре. Вечером состоялись световые шоу и праздничные фейерверки.

Проект «Активный гражданин» появился в 2014 году. С тех пор к нему присоединились более шести миллионов человек. Участники решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников.

Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе. Изменения, произошедшие в Москве благодаря «активным гражданам», отображаются на онлайн-карте. Участники по желанию могут направлять накопленные баллы на благотворительность.