Движение трамваев в районе "Пролетарской" возобновили

Трамваи №№А, 38, 40 и 43 возобновили движение в районе станции метро "Пролетарская" после обрыва сети. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее в районе станции метро "Пролетарская" из-за обрыва контактной сети задерживались трамваи №№А, 38, 40 и 43. Маршруты временно изменили. По предварительным данным, причиной обрыва стал автокран, который двигался по проезжей части с поднятой стрелой. На путях в месте обрыва трамваев не было, никто не пострадал.