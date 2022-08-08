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1 час назад

Движение трамваев в районе станции метро "Пролетарская" возобновили

ТАСС

Трамваи №№А, 38, 40 и 43 возобновили движение в районе станции метро "Пролетарская" после обрыва сети. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Движение трамваев в районе "Пролетарской" возобновили
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"Восстановлено движение трамваев на площади Крестьянская Застава", - говорится в сообщении.

Ранее в районе станции метро "Пролетарская" из-за обрыва контактной сети задерживались трамваи №№А, 38, 40 и 43. Маршруты временно изменили. По предварительным данным, причиной обрыва стал автокран, который двигался по проезжей части с поднятой стрелой. На путях в месте обрыва трамваев не было, никто не пострадал.

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