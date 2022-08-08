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26 минут назад

«Будьте внимательны»: москвичей предупредили об ухудшении погоды

Елена Прошина

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом москвичей предупреждает столичный комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале.

«Будьте внимательны»: москвичей предупредили об ухудшении погоды
Фото: ТАССТАСС

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 14-17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице», – говорится в сообщении московского КГХ.

Напомним, что ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила о том, что в августе россиян ждёт неустойчивая погода с неприятными сюрпризами. Во многих регионах страны жара около 30 градусов будет сменяться ливнями и грозами, а кое-где даже ожидается град.

Новости Москвы,Погода,Марина Макарова,
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