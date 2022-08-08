Богатые москвичи рекордно потратились на жилье

По итогам первой половины 2022 года богатые москвичи потратили на элитное жилье 98 миллиардов рублей, побив рекорд предыдущего года в 83,1 миллиарда рублей. Об этом говорится в исследовании агентства Savills, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Всего было продано 924 квартиры и апартаментов общей площадью 100 тысяч квадратных метров. По сравнению с 2021 годом в среднем покупатели приобретали квадратный метр на 29 процентов дороже. Средняя цена сделки в центральных районах выросла на 41 процент, до 1,2 миллиона рублей за «квадрат», а за пределами центра — на 15 процентов, до 758 тысячи рублей за метр.

Низкий объем предложения в центральных районах и более высокая стоимость квадратного метра заставляют покупателей обращать внимание на остальные части Москвы. Директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills Анатолий Довгань советует присмотреться именно к объектам в соседних с центром локациях, поскольку в будущих цены на них могут вырасти.

В первом полугодии 2022-го заметный рост цен на элитную недвижимость зафиксировали в центре Москвы, где средняя цена предложения выросла на 26 процентов и составила 1,5 миллиона рублей за квадратный метр. Эксперты считают, что увеличение стоимости премиальных новостроек поддерживается подорожавшей себестоимостью строительства и низким объемом предложения. При этом спрос продолжает вымывать предложение. Ожидается, что во второй половине года спрос вырастет на 10 процентов, что в свою очередь повлияет на стоимость объектов.