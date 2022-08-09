Сергей Мазаев выступит на фестивале "Спасская башня"

Бессменный солист и лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев примет участие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Об этом ТАСС во вторник сообщили в дирекции фестиваля.

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"Сергей Мазаев выступит на открытии фестиваля 26 августа, а также в рамках вечернего представления "Спасской башни" 1 сентября, - отметили в дирекции. - Заслуженный артист России исполнит песню "Земля - наш дом".

В 1999 году Мазаев начал выступать с джазовым ансамблем Игоря Бутмана. В 2003 году музыкант номинировался в категории "Лучший рок-вокалист" в "Национальной телевизионной музыкальной премии" (Муз-ТВ). В 2011 году Мазаев учредил свою премию "За артистизм" среди исполнителей на кларнете на III Международном конкурсе молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах Московской консерватории им. П. И. Чайковского.

В юбилейном XV фестивале примут участие коллективы из Армении, Белоруссии, Египта, Индии и других стран. Россию представят оркестры всех силовых ведомств страны - Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС России. Более 160 коллективов из 54 стран принимали участие в фестивале за 14 лет. "Спасская башня" вошла в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.