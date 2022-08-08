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2 часа назад

Высокотехнологичные компании Москвы смогут получить гранты

РИА "ФедералПресс"

Столичный высокотехнологичный бизнес сможет снова получить грант на покупку оборудования. Таким правом обладают предприятия, которые работают в сфере промышленности, IT и науки, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Высокотехнологичные компании Москвы смогут получить гранты
Фото: mos.rumos.ru

«Эта мера поддержки стала одной из самых востребованных: по итогам весенней заявочной кампании одобрены выплаты на общую сумму больше полумиллиарда рублей. Для удобства предпринимателей документы принимаются онлайн. Грант помогает расширить или модернизировать производство, пополнить оборотные средства», – отметила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

По ее словам, эта выплата также позволяет компенсировать затраты на лизинг и погасить проценты по кредитам на развитие бизнеса и новую технику.

Согласно условиям программы, компенсируется 50 процентов стоимости российского оборудования или 35 процентов оборудования, произведенного за рубежом. Общая сумма компенсации – до 30 миллионов рублей. Главное условие получения гранта: оборудование должно быть приобретено в 2022 году, располагаться на территории Москвы и относиться к категории оборудования, срок полезного действия которого составляет не менее трех лет. Получить грант смогут как крупные компании, так и индивидуальные предприниматели. Заявку необходимо подать на сайте московского инновационного кластера.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,
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