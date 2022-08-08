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2 часа назад

Москвичам спрогнозировали возвращение жары

Мослента

Жаркая погода до плюс 28 градусов вернется в Москву к концу недели. Такой прогноз в интервью РИА Новости дала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Москвичам спрогнозировали возвращение жары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы ждем, что выходные будут достаточно комфортными, ночи станут потеплее, осадков не ожидается. Максимальная температура плюс 26-28 градусов. То есть температура вновь будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса», — заявила метеоролог.

Во вторник, по ее словам, в столице ожидается 21-23, по области 19-24 градуса тепла. Возможна гроза и порывы ветра до 12-17 метров в секунду. В среду без существенных осадков — до 24 градусов, по области — до 26 градусов тепла, а с четверга начнется существенное потепление.

Новости Москвы,Погода,Татьяна Позднякова,
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