Шествие колесниц, медитации и мастер-классы: как пройдет фестиваль «День Индии»

В этом году его посвятили 75-летию со дня установления дипломатических связей между Россией и Индией.

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru Ю. Иванко. Mos.ru

В парке «Остров мечты» 11 августа откроется летний фестиваль «День Индии». Его проведут в седьмой раз. Один из самых популярных этнических фестивалей Москвы состоится впервые после двухлетнего перерыва. Гости познакомятся с историей, культурой и традициями Индии.

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Фестиваль продлится до 14 августа. Его организует Индийский культурно-национальный центр «СИТА». В этом году праздник посвятили 75-летию со дня установления дипломатических связей между Россией и Индией.

Общение с мудрецами, чайные церемонии и дискотека

На фестивале будет работать несколько тематических площадок. У входа в парк расположится ведическая зона Veda Weekend. Там установят 15 фотоплощадок, проведут 10 мастер-классов по йоге и 10 — по йоге в гамаках и мехенди, а также возможность облачиться в сари, флешмобы с индийскими танцами и чайные церемонии.

Посетители смогут пообщаться с мудрецами и йогами, послушать концерты и лекции, а также побывать на мастер-классах по вегетарианской кухне и ремеслам.

В сферическом кинотеатре покажут художественные фильмы о духовном и культурном наследии Индии. По вечерам будут проводить индийскую дискотеку, на которой прозвучат традиционные песни в современной аранжировке.

Отведать национальные блюда и сладости можно будет на площадке восточной еды. На прилавках представят различные сорта манго и другие экзотические фрукты.

На пяти полянах в больших шатрах, расположенных в тихой зеленой части парка, проведут лекции, мастер-классы по йоге и медитации. Подготовили программу и для маленьких гостей: они смогут присоединиться к творческим мастер-классам и познакомиться с детской йогой.

Более 25 партнеров фестиваля расскажут гостям о своих предложениях. В течение дня будут проходить дегустации, мастер-классы, розыгрыши призов, роспись хной, консультации индийских астрологов и аюрведических врачей.

Ярмарка индийских товаров и летний кинотеатр

Более 150 компаний привезут различные товары из Индии: натуральную аюрведическую косметику, масла и благовония, средства для здоровья, кашемировые и шелковые шали и палантины, сумки с вышивкой, украшения в этностиле, драгоценные камни и серебро, одежду и традиционные туники.

По вечерам в кинотеатре под открытым небом можно будет посмотреть индийские фильмы с характерными песнями и танцами.

Пары смогут пройти все этапы индийской церемонии бракосочетания, а зрители узнают, как на самом деле проходит индийская свадьба. Такая возможность будет у гостей с 12 августа с 11:00 до 21:00.

На главной музыкальной сцене выступят более 500 артистов.

13 августа состоится детский шахматный турнир. Победителю программы достанется кубок чемпиона. Предварительная регистрация на турнир открыта на сайте фестиваля.

В этот же день с 13:00 до 15:00 пройдет шествие колесниц Ратха-ятра. Это один из важнейших праздников индуизма. Название «Ратха-ятра» происходит от двух санскритских слов: «ратха» («колесница» или «экипаж») и «ятра» («путешествие», «паломничество»). Шествие ежегодно проходит во всем мире и сопровождается песнями и танцами последователей, одетых в праздничные национальные одежды.