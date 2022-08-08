В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
24 минуты назад

Московский скоростной диаметр продлят до трассы М12

ТАССиещё 1

Новую дорогу "Московский скоростной диаметр" продлят от Некрасовки до трассы М12 в 2023 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы договорились с Минтрансом, Росавтодором продлить скоростной диаметр Москвы до дороги на Нижний Новгород и Казань (М12 - прим. ТАСС)", - сказал Собянин.

Он пояснил, что строительство участка начнется в районе Некрасовки, дорога дойдет до М12.

"Сооружение достаточно сложное. (...) Надеюсь, что уже в следующем году весь этот участок будет построен и в сентябре-декабре следующего года состыкован со скоростной магистралью на Нижний Новгород и Казань", - отметил мэр города.

Он добавил, что таким образом москвичи получат новую вылетную магистраль. Дорога также обеспечит доступ к территории Подмосковья.

По словам мэра, строительство первой очереди скоростного диаметра завершается в этом году. Речь идет о Северо-Восточной хорде. Она свяжет северные, восточные и южные районы города. Протяженность основного хода первой очереди диаметра составит около 40 км.

Участок диаметра до М12 будет представлять собой трассу из шести полос длиной около 5 км по прямой. Он возьмет начало в районе станции метро "Лухмановская", пересечет улицы Покровская, Сочинская, Маресьева, пройдет вдоль реки Пехорки и соединится с трассой М12 Москва - Нижний Новгород - Казань. Ожидается, что это позволит улучшить транспортное обслуживание более 1,2 млн жителей районов Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, подмосковных Люберец и Балашихи.

Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,Минтранс РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители