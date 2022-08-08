Московский скоростной диаметр продлят до трассы М12

Новую дорогу "Московский скоростной диаметр" продлят от Некрасовки до трассы М12 в 2023 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы договорились с Минтрансом, Росавтодором продлить скоростной диаметр Москвы до дороги на Нижний Новгород и Казань (М12 - прим. ТАСС)", - сказал Собянин.

Он пояснил, что строительство участка начнется в районе Некрасовки, дорога дойдет до М12.

"Сооружение достаточно сложное. (...) Надеюсь, что уже в следующем году весь этот участок будет построен и в сентябре-декабре следующего года состыкован со скоростной магистралью на Нижний Новгород и Казань", - отметил мэр города.

Он добавил, что таким образом москвичи получат новую вылетную магистраль. Дорога также обеспечит доступ к территории Подмосковья.

По словам мэра, строительство первой очереди скоростного диаметра завершается в этом году. Речь идет о Северо-Восточной хорде. Она свяжет северные, восточные и южные районы города. Протяженность основного хода первой очереди диаметра составит около 40 км.