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2 часа назад

В Москве планируется построить шесть новых школ

РИА "ФедералПресс"иещё 1

В пяти административных округах столицы город предоставил девелоперам в аренду шесть земельных участков для строительства школ, сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

В Москве планируется построить шесть новых школ
Фото: mos.rumos.ru

«С января по июнь 2022 года город заключил с застройщиками договоры аренды на земельные участки общей площадью 8,5 гектара для строительства шести школ в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Новые образовательные объекты, которые займут территорию свыше 50 тысяч квадратных метров, появятся в столице в течение пяти лет», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в будущем их смогут посещать более трех тысяч детей.

Решения о предоставлении застройщикам земельных участков для строительства школ принимались на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, в каких районах планируется строительство.

«Так, на севере столицы – в районе Ховрино на Петрозаводской улице и в Беговом районе на улице Правды – будут построены учебные корпуса на 350 и 400 учащихся. На востоке города – в Косино-Ухтомском районе на Салтыковской улице – возведут школу на 550 мест с дошкольным отделением для 225 детей», – заявил руководитель департамента.

Новости Москвы,Максим Гаман,Владимир Ефимов,Правительство Москвы,
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