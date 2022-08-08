В Москве планируется построить шесть новых школ

В пяти административных округах столицы город предоставил девелоперам в аренду шесть земельных участков для строительства школ, сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.
«С января по июнь 2022 года город заключил с застройщиками договоры аренды на земельные участки общей площадью 8,5 гектара для строительства шести школ в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Новые образовательные объекты, которые займут территорию свыше 50 тысяч квадратных метров, появятся в столице в течение пяти лет», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в будущем их смогут посещать более трех тысяч детей.
Решения о предоставлении застройщикам земельных участков для строительства школ принимались на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, в каких районах планируется строительство.
«Так, на севере столицы – в районе Ховрино на Петрозаводской улице и в Беговом районе на улице Правды – будут построены учебные корпуса на 350 и 400 учащихся. На востоке города – в Косино-Ухтомском районе на Салтыковской улице – возведут школу на 550 мест с дошкольным отделением для 225 детей», – заявил руководитель департамента.