В Москве планируется построить шесть новых школ

«Так, на севере столицы – в районе Ховрино на Петрозаводской улице и в Беговом районе на улице Правды – будут построены учебные корпуса на 350 и 400 учащихся. На востоке города – в Косино-Ухтомском районе на Салтыковской улице – возведут школу на 550 мест с дошкольным отделением для 225 детей», – заявил руководитель департамента.