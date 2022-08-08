Девять детских садов откроют в ТиНАО до 1 сентября

До начала учебного года на территории ТиНАО откроются девять детских садов, сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

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«Девять детских садов начнут работу в ТиНАО до начала учебного года. Образовательные проекты профинансировали инвесторы и городской бюджет. На территории жилого комплекса «Москвичка» начнет работу детский сад на 225 мест, в составе ЖК «Переделкино Ближнее» откроет свои двери детский сад на 350 мест. В жилом комплексе «Бунинские Луга» введут дошкольное образовательное учреждение на 300 мест. Детские сады появятся в ЖК «Цветочные поляны», ЖК «Румянцево Парк», ЖК «Южное Бунино» и ЖК «Остафьево». Каждое дошкольное образовательное учреждения рассчитано на 200 мест. Также два детских сада (200 мест и 250 мест) введут на территории поселения Мосрентген», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.

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Уточняется, что первые этажи зданий отведут под детские группы, медкабинет, пищеблок, помещения для персонала. При этом на вторых этажах строители разместят игровые комнаты, кружковые, физкультурный и музыкальный залы, методические кабинеты. Обучение планируется по основной программе дошкольного образования. Так, в комнатах установят игровые модули, детские домики, информационные стенды и магнитно-маркерные доски, столы, стулья, кровати и шкафчики. Еще обязательно появится спортивный комплекс из мягких модулей, батутов, гимнастические матов и стенок.

Глава департамента рассказал, что детские сады будет соответствовать всем современным требованиям, предъявляемым к объектам социальной инфраструктуры. «Строители оборудуют залы для занятий, кружковые, методические кабинеты, кабинет медсестры с процедурной, раздевалку, буфет, кухню полного цикла. Смонтированы системы охранного телевидения и освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Организованы посты охраны с тревожной кнопкой и средствами досмотра», - подчеркнул Жидкин.

Отмечается, что строители создадут все условия и для детей с ограниченными возможностями. Здесь предусмотрены широкие пешеходные тротуары, их поверхность исключает скольжение, на дорожках устроены тактильные полосы. Также организованы широкие дверные проемы, коридоры и холлы, лифты и лестницы с непрерывными поручнями, смонтированы пандусы.

По словам Жидкина, с начала 2022 года в ТиНАО построили пять современных детских садов, среди которых детский сад на 350 мест в составе ЖК «Новые Ватутинки» в поселении Десеновское. Кроме того, детский сад на 220 мест появился на территории жилого комплекса «Саларьево Парк». Еще в составе ЖК «Цветочные Поляны» в поселении Филимонковское, ЖК «Румянцево Парк» в поселении Московский и ЖК «Южное Бунино» на территории поселения Сосенское построили по одному детскому саду на 200 мест каждый. Суммарно учреждения принесли округам 1 тыс. 170 мест.

Поясняется, что в ТиНАО застройщики сделали ставку на индивидуальные дизайнерские проекты, современное техническое оснащение, функциональность и комплексную безопасность, чтобы построить и передать городу такие объекты, которые позволят полностью ликвидировать дефицит мест.

Жидкин добавил, что на присоединенных территориях с 2012 года за счет средств города и внебюджетных источников спроектировали, построили и ввели в эксплуатацию 68 дошкольных зданий на 15 тыс. 255 мест и 31 школьное здание на 27 тыс. 436 мест.