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1 час назад

Жители Капотни сняли на виде огромный факел на НПЗ

Денис Фьючин

Сегодня ночью жители Капотни могли наблюдать огромный световой факел над столичным нефтеперерабатывающим заводом. Снятую очевидцами запись публикует Telegram-канал «Москва сейчас». На кадрах видно, что полыхающее пламя поднимается из трубы и освещает все вокруг.

По данным источника, на предприятии заверили, что это была штатная ситуация. На заводе сжигали избыточные газы, которые образовались в процессе переработки нефти, уточняет канал.

Ранее сообщалось, что рядом с Белым домом в США ударила молния.

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