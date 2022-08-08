Сегодня ночью жители Капотни могли наблюдать огромный световой факел над столичным нефтеперерабатывающим заводом. Снятую очевидцами запись публикует Telegram-канал «Москва сейчас». На кадрах видно, что полыхающее пламя поднимается из трубы и освещает все вокруг.

По данным источника, на предприятии заверили, что это была штатная ситуация. На заводе сжигали избыточные газы, которые образовались в процессе переработки нефти, уточняет канал.