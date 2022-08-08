Москвичи выберут самые красивые отреставрированные объекты

В голосовании участвует около двух десятков объектов культурного наследия.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В новом голосовании проекта «Активный гражданин» из серии «Лето активного гражданина» москвичам предложили определить лучшие объекты культурного наследия, которые были отреставрированы за последние годы. В списке около двух десятков зданий и сооружений. Каждый участник может выбрать до пяти вариантов ответа.

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«Москва обладает богатейшим культурным наследием и успешно реализует масштабную программу по его сохранению. Ежегодно в работе специалистов находится порядка 500 памятников архитектуры, а за последние 11 лет уже отреставрировано более 1,8 тысячи исторических зданий и сооружений. Ко Дню города мы предлагаем горожанам выбрать лучший отреставрированный объект за последние годы, который благодаря кропотливому труду наших реставраторов получил новую жизнь, стал точкой притяжения для жителей. Выбор предстоит действительно сложный, ведь в голосовании участвуют по-настоящему знаковые объекты. Это и Северный речной вокзал, и Дом Наркомфина, и главный дом усадьбы Сытина, и Дом культуры “ГЭС-2”. Все они в разные годы становились лауреатами конкурса “Московская реставрация”», — подчеркнул глава столичного Департамента культурного наследия АлекАлексей Емельянов.

Дома и усадьбы

В голосовании, например, участвует одно из старейших зданий Москвы — Малороссийское подворье на улице Маросейке. Его каменные палаты построили в 1630–1640-е годы. Первый этаж отведен под городские нужды, а на втором и третьем располагаются квартиры.

Также можно проголосовать за Дом Наркомфина на Новинском бульваре. Образец архитектуры конструктивизма построили в 1930 году. Реставрацией знаменитого здания руководил Алексей Гинзбург — внук Моисея Гинзбурга, построившего дом.

Главный дом усадьбы Сытина в Сытинском переулке — одно из немногих деревянных зданий в стиле зрелого московского классицизма, сохранившихся после пожара 1812 года. Во время реставрации 2016–2019 годов восстановили исторический облик здания. Работы были проведены по городской программе «1 рубль за 1 квадратный метр».

Расписной пряник фисташкового цвета напоминает своим видом городская усадьба Шибаева на Новой Басманной улице. Особняк, предположительно, построили в 1770-х годах, но свой современный вид в псевдорусском стиле он получил после реконструкции в 1870–1880-х годах под руководством архитектора А.С. Каминского. Реставрацию здесь провели в 2012–2015 годах.

На сложенный из камня замок похож особняк Морозовой на улице Спиридоновке. Его фасад украшают изображения горгулий и химер. Интерьеры оформлял тогда еще малоизвестный художник Михаил Врубель. В ходе недавней реставрации фасадов удалось восстановить многие элементы декора, и особняку вернули первоначальный облик.

Пользователи «Активного гражданина» также могут проголосовать за павильон «Грот» в усадьбе Кусково, дом Орлова-Денисова на Большой Лубянке, усадьбу Остафьево в ТиНАО, Шефский дом на Комсомольском проспекте или дом Анны Лопатиной на Большой Никитской улице.

Общественные пространства

Одним из самых заметных объектов реставрации последнего времени стал Северный речной вокзал, здание которого было построено в 1937 году. Реставраторам удалось сохранить большинство оригинальных элементов и деталей интерьера, а утраченные части были восстановлены. В 2020 году по итогам голосования в «Активном гражданине» его признали лучшим отреставрированным объектом года.

Масштабные работы прошли и в здании Малого театра, построенном в 1824 году. Там усилили и стабилизировали конструкции, заменили коммуникации и обновили фасады. Неизменной осталась знаменитая акустика исторической сцены театра.

Из отреставрированных объектов ВДНХ можно проголосовать за павильон «Космос». Там специалисты отреставрировали фасад и интерьеры с уникальными элементами, конструкции стеклянного эллинга, укрепили фундамент.

Здание Екатерининской больницы у Петровских Ворот признано шедевром классицизма. В ходе работ в нем обновили фасады, восстановили первоначальный декор, лестницы из чугуна и песчаника, отреставрировали лепной портик и воссоздали герб Российской империи на месте герба СССР.

Еще один объект реставрации — исторический чугунный павильон трамвайной остановки в Красностуденческом проезде. Предположительно, его установили в 1936 году, это одна из старейших в Москве действующих остановок. Уникальную конструкцию восстанавливали по архивным фотографиям.

Самым громким событием в области реставрации в прошлом году стало обновление здания ГЭС-2 на Болотной набережной. Оно было построено как трамвайная электростанция в 1904 1908 годах. В ходе реставрации специалисты расчистили здание от поздних наслоений и пристроек, воссоздали шатровую башню с часами, а на крыше установили солнечные батареи. После окончания работ там открылся Дом культуры «ГЭС-2».

«Лето активного гражданина»

Спецпроект «Лето активного гражданина» посвящен городской инфраструктуре и летнему отдыху. В материалах голосований спрятаны буквы и цифры промокодов. Если их сложить и активировать код, можно выиграть дополнительные баллы, билеты в городские музеи, сувениры и пригласительные на спецмероприятия.

«Активный гражданин» работает в столице с 2014 года. За восемь лет к проекту присоединились более шести миллионов человек. Они решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, центры госуслуг, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников. За время работы проекта прошло более пяти тысяч голосований.

Прямо сейчас можно оценить благоустройство дворов, рассказать об опыте использования платформы «Электронный дом», выбрать лучшие маршруты для велопрогулок, площадки для спортивного отдыха или пляжи в городских парках.