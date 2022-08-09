Более 60 самостроев ликвидированы в центре Москвы

Госинспекция по недвижимости Москвы в I полугодии 2022 года ликвидировала более 60 незаконных построек в центре столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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«За первые шесть месяцев 2022 года Госинспекция по недвижимости, входящая в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, обследовала в Центральном административном округе свыше 2 тыс. объектов недвижимости и ликвидировала более 60 незаконных построек», - говорится в сообщении.

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Уточняется, что основной задачей контрольных мероприятий являются пресечение и недопущение нарушений в имущественно-земельной сфере. «По итогам осмотров на территории Центрального округа было выявлено 272 самостроя общей площадью 88 тыс. кв. м, что на 20,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня 63 объекта площадью 3,6 тыс. уже ликвидировано, остальные строения находятся в процессе подготовки к демонтажу. Также пресечено четыре факта самовольного строительства на начальном этапе», - приводятся в сообщении слова начальника столичной Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.

В пресс-службе добавили, что за отчетный период в Центральном административном округе столицы выявлено 389 нарушений земельного законодательства, из них 41 устранено, по другим продолжается работа.

«Основными нарушениями остаются использование земельного участка без оформленных земельно-правовых отношений (17%) и нецелевое использование земельного участка - на их долю приходится 35% нарушений», - отметил Бобров.

Как пояснили в ведомстве, в январе-июне 2022 года велась работа и по обращениям горожан. Так, в чат-бот «Свободный доступ» от жителей ЦАО поступило 61 обращение, подтверждено 18 фактов самовольного ограничения доступа на территорию общего пользования. Незаконно были установлены ограничители парковки, цепочки, столбики, бетонные клумбы, шлагбаумы и заборы. 15 нарушений уже устранено, остальные находятся в работе.