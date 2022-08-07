Москвичам пообещали атмосферный армрестлинг

Жара в Москве не прогнозируется в ближайшую неделю, однако погода останется летней, сообщил ТАСС в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, 8 августа погода будет пасмурной и дождливой. Прогнозируется усиление ветра, местами пройдут ливни и грозы.
"У нас будет необычная ситуация в погоде: настоящее противостояние со вторника в атмосфере, армрестлинг, можно сказать. Режим погоды будет антициклональный, подразумевающий теплую погоду, но воздушные массы будут прохладные с севера. Плюс на минус дадут нормальное климатическое лето: температура в рабочие дни преимущественно 22-25 градусов днем", - сказал руководитель Гидрометцентра России.
По словам Вильфанда, согласно прогнозу, к 12 августа теплый режим погоды одержит верх в противостоянии. Температура повысится до 25-28 градусов тепла днем.
"По предварительным расчетам, к концу рабочей недели начнет одерживать верх солнечная энергия над прохладными ветрами. В пятницу и субботу ожидается уже 25-28 градусов. Это температура выше нормы. Хоть и не изнуряющая жара, но лето будет продолжаться", - добавил метеоролог.