Москвичам пообещали атмосферный армрестлинг

"У нас будет необычная ситуация в погоде: настоящее противостояние со вторника в атмосфере, армрестлинг, можно сказать. Режим погоды будет антициклональный, подразумевающий теплую погоду, но воздушные массы будут прохладные с севера. Плюс на минус дадут нормальное климатическое лето: температура в рабочие дни преимущественно 22-25 градусов днем", - сказал руководитель Гидрометцентра России.