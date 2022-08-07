«Волан-де-Морт» на вокзале в Москве рассмешил интернет-пользователей

Мужчина, одетый в маску героя знаменитого американского кино «Гарри Поттер» Волан-де-Морта и черный длинный плащ рассмешил россиян. Очевидцы заметили его на Ленинградском вокзале в Москве и сделали фото, которое опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»

Фото: Мослента Мослента

Мужчина, стоявший на перроне в образе кинозлодея в жаркий летний день, рассмешил пользователей сети. Некоторые предположили, что россиянин одет не в костюм Волан-де-Морта, а в костюм Фантомаса или даже инопланетянина.

«Фантомас, ты ли это?», «Когда слишком буквально принял слухи о введении масочного режима», «Когда врач выписал не тот рецепт», «Гарри Поттера встречать приехал. Сумки тащить поможет», — прокомментировали юзеры.