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1 час назад

«Волан-де-Морт» на московском вокзале рассмешил сеть

Мослента

Мужчина, одетый в маску героя знаменитого американского кино «Гарри Поттер» Волан-де-Морта и черный длинный плащ рассмешил россиян. Очевидцы заметили его на Ленинградском вокзале в Москве и сделали фото, которое опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«Волан-де-Морт» на вокзале в Москве рассмешил интернет-пользователей
Фото: МослентаМослента

Мужчина, стоявший на перроне в образе кинозлодея в жаркий летний день, рассмешил пользователей сети. Некоторые предположили, что россиянин одет не в костюм Волан-де-Морта, а в костюм Фантомаса или даже инопланетянина.

«Фантомас, ты ли это?», «Когда слишком буквально принял слухи о введении масочного режима», «Когда врач выписал не тот рецепт», «Гарри Поттера встречать приехал. Сумки тащить поможет», — прокомментировали юзеры.

Ранее очевидцы заметили и сняли на видео молодого человека с шапочкой из фольги на голове.

Новости Москвы,Гарри Поттер,
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