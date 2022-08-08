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19 минут назад

Прогноз погоды: В Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за грозы

Газета.Ruиещё 2

Гидрометцентр России сообщил, что на территории Москвы объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Фото: 

Предупреждение о грозе и порывах ветра до 15 м/с актуальны до 21.00 понедельника, 8 августа.

«Желтый — погода потенциально опасна», — следует из сообщения Гидрометцентра.

Также в Центральном федеральном округе «оранжевый» уровень опасности объявлен в Ярославской области из-за пожароопасности 5 класса и в Воронежской области из-за сильной жары, доходящей до +35°С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что погодные условия в Москве ухудшатся.

До этого синоптики предупредили москвичей о похолодании и грозовых дождях, которые придут в столицу после 7 августа.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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