Погода в Москве: синоптик предупредил о грозах и крупном граде

Грозовой фронт движется к Москве. В воскресенье вечером в столице ожидается гроза, крупный град и ударные порывы ветра. Об этом сообщил синоптик «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

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«Грозовой фронт сейчас уже находится в 100 километрах от Москвы, накрывая северо-запад Подмосковья», – сказал Тишковец.

По его словам, в городе объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности. Около 18.00 могут начаться интенсивные ливни, грозы, мозаичный град диаметром до 1-3 сантиметров и внезапное, ударное усиление ветра.

По словам Тишковца, вчера холодный атмосферный фронт обрушился на северо-запад России. Штормовой ветер и сильные ливни были зафиксированы в Ленинградской области, где местами выпало около половины месячной нормы осадков.