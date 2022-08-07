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2 часа назад

Москвичам напомнили о правилах безопасности во время непогоды

Вечерняя Москва

Во время непогоды, которая ожидается в столице во второй половине дня в воскресенье, жителям города рекомендуют соблюдать меры безопасности и ограничить пребывание на улице. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Москвичам напомнили о правилах безопасности во время непогоды
Фото: Пелагия Тихонова / АГН МоскваПелагия Тихонова / АГН Москва

Синоптики прогнозируют в Москве сильный дождь, грозу и шквалистое усиление ветра до 23 метров в секунду.

Горожанам важно позаботиться о безопасности. Так, в условиях непогоды необходимо обходить опоры линий электропередачи. Кроме того, не рекомендуется прятаться и парковать автомобили под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

Водителям во время дождя следует снизить скорость, избегать резких маневров и увеличить дистанцию до движущихся впереди транспортных средств, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за жаркой погоды и сильных дождей. Предупреждение относительно очень высокой температуры будет действовать с 14:00 7 августа до 19:00 7 августа. А по поводу ливней — с 15:00 7 августа до 00:00 8 августа.

Новости Москвы,Правительство Москвы,
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