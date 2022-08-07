В Москве замечена редкая ушастая сова

На территории природного комплекса № 178 «Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкине и прилегающие территории» специалисты заметили ушастую сову, занесенную в Красную книгу Москвы. «Ушастиков» также можно увидеть и на других природных территориях столицы. Вид относится к третьей категории редкости.

Фото: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Всего в Москве насчитывается шесть видов сов, занесенных в Красную книгу с разными категориями редкости: ушастая сова, болотная, мохноногий сыч, воробьиный сычик, серая неясыть и длиннохвостая неясыть.

«Наличие сов говорит о том, что сохраняется экосистема природной территории. Ушастая сова — хищник. Основная заслуга этой в птицы в том, что она охотится на грызунов, сдерживая тем самым рост их популяции», — прокомментировала заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова.

Где у совы дом

Ушастые совы предпочитают селиться на природных участках с хвойными деревьями, где они менее заметны из-за пестрой окраски. Эти птицы — настоящие мастера маскировки, поэтому увидеть их не так просто. Гнездиться они могут и на озелененных территориях с разреженными насаждениями, где растут колючие ели или крупные кустарники, позволяющие укрыться от ворон, которые часто нападают на сов в дневное время.

Для выведения потомства ушастые совы заселяют преимущественно старые гнезда врановых птиц, таких как ворона и сорока. Крайне редко гнездятся в дуплах. Гнездо, как правило, располагается на расстоянии 1,5–15 метров от земли, бывает и выше. В кладках от четырех до восьми яиц. При этом гнездо обычно покидает не больше четырех совят.