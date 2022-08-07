МЧС экстренно оповестило москвичей о непогоде

Экстренное оповещение о непогоде разослало МЧС жителям Москвы в воскресенье, 7 августа. Горожан предупредили о ливне с градом и попросили быть осторожными.

«С 14:00 до конца суток 7 августа в Москве ожидается ливень, сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра 18-23 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении, разосланном москвичам.

Ранее во время очередного предупреждения о непогоде МЧС напомнило водителям о правилах безопасности на дорогах. Автомобилистам порекомендовали снизить скорость, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице.