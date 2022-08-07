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21 минуту назад

Два бесплатных концерта проведут в Музее Победы 7 августа

Агентство «Москва»иещё 2

Два концерта в рамках патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы» пройдут 7 августа в Музее Победе и его филиале - Музее главных оружейных реликвий армии («Г.О.Р.А.») . Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Два бесплатных концерта проведут в Музее Победы 7 августа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В это воскресенье мы подготовили подарок для наших гостей. Их ждут два замечательных концерта, которые подготовили юные жители столицы. Все музыкальные программы будут бесплатны для посетителей музея и его филиала», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 14:10 в зале Полководцев для посетителей Музея Победы выступят ученики детской школы искусств имени Бортнянского и детской школы искусств №7. Юные лауреаты всероссийских и международных конкурсов исполнят детские и патриотические песни. Специальным гостем концерта станет пианист и концертмейстер, художественный руководитель ансамбля солистов «Трагиком» Александр Антонов. А в 16:00 начнется концерт на главной сцене музея «Г.О.Р.А.».

Как пояснили в пресс-службе, фестиваль «Журавли Победы» направлен на популяризацию среди молодежи произведений народного, классического и эстрадного искусства, а также на поддержку молодых талантливых исполнителей.

Новости Москвы,Александр Антонов,
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