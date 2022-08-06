Бесплатный семейный фестиваль пройдет в ЦДМ на Лубянке

С 6 августа по 4 сентября в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке будет проходить развлекательно-познавательный фестиваль «Снова в школу». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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«Гостей ждут творческие мастер-классы, игровые программы, интерактивные спектакли. Также они смогут увидеть экспозицию интерактивного музея «Потрогай науку руками» и масштабное научное шоу. Участие в мероприятиях бесплатное, вход свободный. В августе главной площадкой фестиваля станет пространство четвертого этажа. В первые сентябрьские выходные гостей ждет расширенная программа в главном атриуме магазина. Мероприятия будут проходить с 15:00 до 17:00 по выходным», - говорится в сообщении.

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Так, в субботу, 6 августа, фестиваль откроет двухчасовая театрализованная программа «Школа магии и волшебства», в рамках которой юные гости смогут поиграть в волшебников, пройти квест и отгадать загадки. В воскресенье, 7 августа, состоится мастер-класс по кастомизации «Мой персональный блокнот для заметок». В этот же день откроется экспозиция интерактивного музея «Потрогай науку руками». В ней представлены разнообразные экспонаты, раскрывающие суть физических законов и явлений природы.

Отмечается, что 13 августа гостей ЦДМ ждет расширенная познавательная программа. Дети увидят интерактивный спектакль «Школа проказника Буратино» и смогут поучаствовать в мастер-классе «Персональный настольный органайзер для письменных принадлежностей». Участники создадут универсальную подставку для удобного хранения канцелярских принадлежностей. 20 августа в рамках театрализованной игровой программы «Школа трендов с уточками Лалафанфан» гостям предложат разучить модные танцы, поучаствовать в челленджах, выполнить необычные математические, литературные и спортивные задания, научиться снимать фото и видео для соцсетей. 21 августа пройдет мастер-класс по созданию персональных термостаканов с помощью фотопечати.

Как уточняется в материале, 27 августа состоится театрализованная игровая программа «Poppy Playtime в стране чудесных уроков». Она будет включать в себя игровые уроки географии, чистописания и рисования. Сопровождать игру будут аниматоры в образе популярных героев - Хагги Вагги и куклы Поппи. 28 августа программу фестиваля продолжит мастер-класс по декору обложек для книг и учебников.