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1 час назад

Рассекречены места тусовок советских хиппи в Москве

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Секретные места встреч советских хиппи в интервью изданию «Москвич Mag» назвал столичный ученый, литературовед, доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ Олег Лекманов.

Рассекречены места тусовок советских хиппи в Москве
Фото: ТАССТАСС

Ученый признался, что, учась в 10 классе, начал прогуливать курсы МГУ, на которые поступил по блату, и тогда же начал слушать популярную среди хиппи рок-группу «Аквариум». По его словам, полноценным представителем популярной тогда субкультуры он не стал, но всегда общался с людьми из этой тусовки.

«Если говорить про московские места, то было место, которое называлось «Этажерка» — если идти от Моссовета по Горького, слева. Магазин и стоячка. Тогда хиппи еще «ходили на Гоголя» — тусовались возле ужасного советского памятника на бульваре. И я ходил туда, смотрел с некоторым интересом на этих ребят, общался с ними, тем более что я был битломаном, потом уже начались и The Doors», — рассказал Лекманов.

Ранее было раскрыто местонахождение «долгого ящика» в Москве.

Новости Москвы,Олег Лекманов,ВШЭ,МГУ,
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