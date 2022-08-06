Рассекречены места тусовок советских хиппи в Москве

«Если говорить про московские места, то было место, которое называлось «Этажерка» — если идти от Моссовета по Горького, слева. Магазин и стоячка. Тогда хиппи еще «ходили на Гоголя» — тусовались возле ужасного советского памятника на бульваре. И я ходил туда, смотрел с некоторым интересом на этих ребят, общался с ними, тем более что я был битломаном, потом уже начались и The Doors», — рассказал Лекманов.