Москвичей предупредили о резком изменении погоды

На выходных в Москве будет происходить смена погодных условий. То есть в субботу ожидается крайне жаркая погода с температурными значениями в 30-32 градуса. А вот в воскресенье подойдет холодный атмосферный фронт. И уже начиная с 13 часов по Московскому времени ожидаются сильные дожди и порывистый ветер. Также местами в столице ожидается град, будьте внимательны, — заявил Шувалов.