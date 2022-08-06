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23 минуты назад

«Град с дождями»: метеоролог заявил о резком изменении погоды в столице

News.ru

В субботу в Москве ожидается крайне жаркая погода с температурными значениями в 30-32 градуса, об этом в беседе с NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Также эксперт отметил, что уже в воскресенье ситуация изменится: местами в столице ожидается град, дожди и порывистый ветер.

Москвичей предупредили о резком изменении погоды
Фото: ТАССТАСС

На выходных в Москве будет происходить смена погодных условий. То есть в субботу ожидается крайне жаркая погода с температурными значениями в 30-32 градуса. А вот в воскресенье подойдет холодный атмосферный фронт. И уже начиная с 13 часов по Московскому времени ожидаются сильные дожди и порывистый ветер. Также местами в столице ожидается град, будьте внимательны, — заявил Шувалов.

Ранее главное управление МЧС по столице экстренно предупредило москвичей о наступлении сильной жары с 3 по 6 августа. Сам Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары: температура составит до 30–33 градусов тепла.

Москвичей предупредили о небывалой жаре

Накануне главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что со следующей недели в Москве ожидается понижение среднесуточной температуры примерно до 20 градусов тепла. По ее словам, последним по-настоящему жарким днем августа станет суббота, 6 августа.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Александр Шувалов,
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