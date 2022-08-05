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15 минут назад

Собянин раскрыл подробный план развития районов на востоке Москвы

Мослента

Подробный план развития районов Вешняки и Перово на востоке Москвы раскрыл в личном блоге мэр города Сергей Собянин. По его словам, самые масштабные работы намечены по благоустройству лесопарков, парков, скверов и улучшению дорожно-транспортных условий.

Собянин раскрыл подробный план развития районов на востоке Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Перово и Вешняки неплохо обеспечены дорогами и станциями метро, но избыточная нагрузка делает поездки тяжелыми и некомфортными и для пассажиров общественного транспорта, и для тех, кто предпочитает личное авто», — написал он.

Уточняется, что завершение строительства БКЛ увеличит популярность Некрасовской ветки метро и разгрузит поезда Таганско-Краснопресненской линии, будет реконструирована станция метро «Выхино». В Вешняках и Перово в следующем году откроют два диаметра наземного метро — МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Киевско-Горьковский». Для наземного транспорта появится Московский скоростной диаметр, объединяющий Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды.

Реабилитацию пройдет лесопарк Кусково: будут очищены пруды, проведено озеленение территории, появятся новые переходы, освещение, беговые, велосипедные маршруты, спортивные и детские площадки, беседки для пикника. Будет приведен в порядок сквер по улице Юности.

Ранее Собянин рассказал о районах-близнецах на западе Москвы. Градоначальник решил подготовить серию постов о реализованных проектах и планах развития отдельных районов столицы.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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