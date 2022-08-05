В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
43 минуты назад

На Ленинградском вокзале отключилось электричество

Газета.Ru

На Ленинградском вокзале отключилось электричество, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На Ленинградском вокзале отключилось электричество
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пассажиры сообщают, что на территории вокзала нет света, не работают табло, номера путей поездов и электричек сотрудники вокзала объявляют в мегафон.

«Местами горит какой-то резервный свет, но электроэнергии нет, оплата по картам не работает, всех пускают через турникеты и просят оплачивать контролерам на месте», — говорит один из очевидцев.

Ранее в Крыму произошло повреждение электрических сетей, в результате чего 3240 абонентов остались без электричества. Об этом сообщает ГУП РК «Крымэнерго» на своей странице в социальной сети.

Инцидент произошел 18 июля 2022 года. Сообщается, что работники сторонней организации повредили 2 воздушные линии мощностью 35 кВ. Поломка привела к отключению подстанций «Трудовая» и «Донская», в результате 19 населенных пунктов Симферопольского района осталось без электроснабжения.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители