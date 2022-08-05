На Ленинградском вокзале отключилось электричество, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Пассажиры сообщают, что на территории вокзала нет света, не работают табло, номера путей поездов и электричек сотрудники вокзала объявляют в мегафон.
«Местами горит какой-то резервный свет, но электроэнергии нет, оплата по картам не работает, всех пускают через турникеты и просят оплачивать контролерам на месте», — говорит один из очевидцев.
Ранее в Крыму произошло повреждение электрических сетей, в результате чего 3240 абонентов остались без электричества. Об этом сообщает ГУП РК «Крымэнерго» на своей странице в социальной сети.
Инцидент произошел 18 июля 2022 года. Сообщается, что работники сторонней организации повредили 2 воздушные линии мощностью 35 кВ. Поломка привела к отключению подстанций «Трудовая» и «Донская», в результате 19 населенных пунктов Симферопольского района осталось без электроснабжения.