Москвичам пообещали резкую смену погоды

После аномальной жары в субботу, 6 августа, в воскресенье, 7 августа, в Москве ожидаются сильный ветер, интенсивные дожди и грозы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он пояснил, что пик летней жары уже проходит.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

"К концу следующей недели после спада 8 августа до 22–24 градусов температура будет еще повышаться до 28, но пик тридцатиградусной жары уже проходит", – приводит слова Вильфанда "Интерфакс".

По его словам, 6 августа в Москве и области ожидается до 32–33 градусов, а на следующей день температура опустится на 4–5 градусов и составит 25–28 градусов. При этом синоптик добавил, что эти показатели на пару градусов выше нормы. Вильфанд назвал воскресенье сложным днем, так как при комфортной температуре ожидается ветер до 20 метров в секунду, дожди, грозы и град.

В понедельник, 8 августа, столбики термометров опустятся до 22–24 градусов. При этом на следующий день ожидается до 26 градусов.