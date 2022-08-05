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1 час назад

Улицы в Москве перекроют 13 и 14 августа из-за фестиваля фейерверков

ТАСС

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Москвы 13 и 14 августа в связи с проведением фестиваля фейерверков "Ростех". Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Улицы в Москве перекроют 13 и 14 августа из-за фестиваля фейерверков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"13 и 14 августа пройдет Международный фестиваль фейерверков. В связи с этим временно перекроют участки улиц Борисовские пруды, Маршала Голованова, Наташинского, Хордового, Батайского и Братеевского проездов, а также дублеров Каширского шоссе и Люблинской улицы", - говорится в сообщении.

Также с 00:01 13 августа до окончания мероприятия нельзя будет припарковаться на участках перекрытия.

В этом году участниками Международного фестивале фейерверков "Ростех" в Москве станут титулованные пиротехнические команды из Европы, Азии и Латинской Америки. Они продемонстрируют шоу с применением последних разработок в области фейерверочного искусства.

Новости Москвы,Ростех,
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