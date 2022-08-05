Улицы в Москве перекроют 13 и 14 августа из-за фестиваля фейерверков

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Москвы 13 и 14 августа в связи с проведением фестиваля фейерверков "Ростех". Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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"13 и 14 августа пройдет Международный фестиваль фейерверков. В связи с этим временно перекроют участки улиц Борисовские пруды, Маршала Голованова, Наташинского, Хордового, Батайского и Братеевского проездов, а также дублеров Каширского шоссе и Люблинской улицы", - говорится в сообщении.

Также с 00:01 13 августа до окончания мероприятия нельзя будет припарковаться на участках перекрытия.