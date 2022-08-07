«Оранжевый» уровень опасности из-за жары и ливней объявлен в Москве

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за высокой температуры и ливней объявлен в Москве в воскресенье, 7 августа. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

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«Оранжевый - погода опасна. Очень высокая температура: период предупреждения - с 14:00 7 августа до 19:00 7 августа. Дождь: период предупреждения - с 15:00 7 августа до 0:00 8 августа (сильный ливень)», - говорится в сообщении.

Также в столице действует «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы с градом. Период предупреждения - с 11:00 7 августа до 11:00 8 августа. Кроме того, ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигнуть 18-23 м/с. Период предупреждения - с 11:00 7 августа до 14:00 8 августа.

Отмечается, что в Московской области «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных дождей и ветра с порывами до 25 м/с действует с 11:00 7 августа до 0:00 8 августа. Из-за возможности грозы с градом в Подмосковье объявлен «желтый» уровень. Предупреждение действует с 9:00 7 августа до 9:00 8 августа.