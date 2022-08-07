В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
45 минут назад

Прогноз погоды: «Оранжевый» уровень опасности из-за жары и ливней объявлен в Москве

Агентство «Москва»иещё 2

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за высокой температуры и ливней объявлен в Москве в воскресенье, 7 августа. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Оранжевый» уровень опасности из-за жары и ливней объявлен в Москве
Фото: ТАССТАСС

«Оранжевый - погода опасна. Очень высокая температура: период предупреждения - с 14:00 7 августа до 19:00 7 августа. Дождь: период предупреждения - с 15:00 7 августа до 0:00 8 августа (сильный ливень)», - говорится в сообщении.

Также в столице действует «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы с градом. Период предупреждения - с 11:00 7 августа до 11:00 8 августа. Кроме того, ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигнуть 18-23 м/с. Период предупреждения - с 11:00 7 августа до 14:00 8 августа.

Отмечается, что в Московской области «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных дождей и ветра с порывами до 25 м/с действует с 11:00 7 августа до 0:00 8 августа. Из-за возможности грозы с градом в Подмосковье объявлен «желтый» уровень. Предупреждение действует с 9:00 7 августа до 9:00 8 августа.

Кроме того, в столичном регионе объявлен четвертый класс пожарной опасности, период предупреждения - до 16:00 7 августа.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители