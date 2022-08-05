Водные процедуры бобра в московском парке попали на видео

От изнуряющий жары в Москве у воды спасаются не только жители столицы, но и обитатели местных парков. Принимающего водные процедуры бобра сняли на видео в Бабушкинском парке. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале «Новости Москвы».
На кадрах упитанный грызун тщательно моется в водоеме у берега, потирая передними лапками свою шерстку.
По прогнозам синоптиков, сегодня в столице обещают 32-градусную жару. Улицы города орошают из поливальных машин. Из-за погодных условий пассажирам метро бесплатно раздают воду.