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1 час назад

Водные процедуры бобра в московском парке попали на видео

Денис Фьючин

От изнуряющий жары в Москве у воды спасаются не только жители столицы, но и обитатели местных парков. Принимающего водные процедуры бобра сняли на видео в Бабушкинском парке. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале «Новости Москвы».

На кадрах упитанный грызун тщательно моется в водоеме у берега, потирая передними лапками свою шерстку.

По прогнозам синоптиков, сегодня в столице обещают 32-градусную жару. Улицы города орошают из поливальных машин. Из-за погодных условий пассажирам метро бесплатно раздают воду.

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