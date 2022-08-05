Собянин: 95% москвичей выбирают школу для детей рядом с домом

Около 95% жителей Москвы выбирают образовательное учреждение для детей рядом с домом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время выступления на форуме «Мой район», который проходит в Гостином дворе.
«Не менее важно, чтобы в каждой школе было качественное образование, чтобы наши дети независимо от того, в какой школе и в каком районе они живут, получали бы классное образование и имели возможность поступать в ведущие вузы нашей страны. Сегодня можно сказать, что в Москве откровенно плохих школ уже нет. Есть школы лучше, есть хуже. И сегодня 95% москвичей выбирают школу рядом со своим домом», - сказал Собянин.
Также мэр рассказал о развитии здравоохранения в Москве. Он отметил, что горожане уже привыкли, что в каждом районе есть своя поликлиника, но медицинские учреждения устаревают и требуют реконструкции.
«Мы пытались улучшаться ситуацию, пока не вышли на решение, что вместо старой поликлиники надо построить, по сути дела, новую, даже не ремонтировать, а построить новую. Попробовали на несколько поликлиниках - ничего не получилось: два-три года, четыре года идет ремонт. <…> В конце концов научились за 9-10 месяцев создавать новую поликлинику на месте старой. И у нас уже до конца следующего года в Москве появится 200 новых поликлиник», - сообщил Собянин.