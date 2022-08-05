Собянин: 95% москвичей выбирают школу для детей рядом с домом

«Не менее важно, чтобы в каждой школе было качественное образование, чтобы наши дети независимо от того, в какой школе и в каком районе они живут, получали бы классное образование и имели возможность поступать в ведущие вузы нашей страны. Сегодня можно сказать, что в Москве откровенно плохих школ уже нет. Есть школы лучше, есть хуже. И сегодня 95% москвичей выбирают школу рядом со своим домом», - сказал Собянин.