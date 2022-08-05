В парке "Зарядье" пройдет фестиваль "Новая Классика"

Фестиваль "Новая Классика" состоится на площадках парка "Зарядье" в Москве 6 и 7 августа. Для гостей подготовили насыщенную музыкальную программу, сообщили ТАСС в пресс-службе парка.
"6 и 7 августа на площадках парка "Зарядье" пройдет фестиваль "Новая Классика". Такое масштабное мероприятие, презентующее широкому зрителю новые формы классического музыкального искусства и экспериментальной музыки через современные формы и новых героев пройдет в Москве впервые", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что ключевыми площадками станут большой и малый амфитеатры, а также место под "Стеклянной корой". Зрители смогут взаимодействовать также с новыми медиа.
"Именно через форматы новой классики, сочетающей в себе актуальную музыку, световые шоу, видеоарт и харизму молодых композиторов молодая аудитория "подключается" к большой классике! В области популярной, инди и рок-музыки - десятки сменяющих друг друга фестивалей, форумов, больших концертов с широкими рекламными компаниями. В области классики и неоклассики конкретно молодой аудитории практически ничего не адресовано! Дефицит и героев, и событий очевиден. Фестиваль "Новая Классика" - проект, который призван заполнить этот вакуум, предоставив сцену тем, кого сегодня называют современными композиторами и артистами, тех, за кем следит и кого любит новое музыкальное сообщество", - сказал соорганизатор фестиваля, директор Москонцерта Илья Бачурин, чьи слова приводит пресс-служба.
Так, на сцене большого амфитеатра выступят композитор, пианистка, музыковед Настасья Хрущева, оркестр OpenSoundOrchestra, композитор-неоклассик и электронный продюсер Никола Мельников, лауреат театральной премии "Золотая Маска" Алексей Сюмак, коллектив "Волков Трио" и другие. Завершится фестиваль большим музыкальным сетом от Петра Айду и симфонического оркестра "Персимфанс".
Кроме того, в малом амфитеатре парка "Зарядье" пройдет концерт мультимедийных сетов из сочинений современных российский и зарубежных композиторов, где традиционные инструменты взаимодействуют с различными медиа - электроникой, видео и светом, а исполнители будет играть на различных объектах и специально созданных инструментах. На сцену выйдут исполнители Central Percussion Ensemble, Московского ансамбля современной музыки (МАСМ), импровизационного проекта ElActrio, струнного квартета Vacuum и многие другие.
Помимо всего этого, под "Стеклянной корой" в течение двух дней пройдут public-talk с участниками фестиваля. Также в медиацентре парка "Зарядье" пройдут показы фильма "Гагарин. Лейтенант неба". Вход будет по предварительной регистрации. Также в рамках фестиваля по территории парка будут проходить перформанс-шествия. Они объединят яркие художественные образы профессиональных уличных артистов с музыкой формата неоклассики.