В парке "Зарядье" пройдет фестиваль "Новая Классика"

"Именно через форматы новой классики, сочетающей в себе актуальную музыку, световые шоу, видеоарт и харизму молодых композиторов молодая аудитория "подключается" к большой классике! В области популярной, инди и рок-музыки - десятки сменяющих друг друга фестивалей, форумов, больших концертов с широкими рекламными компаниями. В области классики и неоклассики конкретно молодой аудитории практически ничего не адресовано! Дефицит и героев, и событий очевиден. Фестиваль "Новая Классика" - проект, который призван заполнить этот вакуум, предоставив сцену тем, кого сегодня называют современными композиторами и артистами, тех, за кем следит и кого любит новое музыкальное сообщество", - сказал соорганизатор фестиваля, директор Москонцерта Илья Бачурин, чьи слова приводит пресс-служба.