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35 минут назад

В Москве установлен новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19

Мослента

В Москве установлен новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве установлен новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В столице на протяжении последних трех суток идет рост заболеваемости. 3 августа было зарегистрировано 5720 заболевших, 4 августа — 5973. За последние сутки выявлено 6149 новых случаев, что на 2,9 процента больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 3896 человек, госпитализированы 300 пациентов, умерли — 15.

Согласно общим показателям по России, начиная с 3 августа также фиксируются антирекорды. Так, первый рост составил 14638 новых случаев, 4 августа показатели увеличились до 17126 зараженных, а по состоянию на пятницу, 5 августа, зафиксировано на 8,3 процента заболевших больше — 18555. За сутки выздоровели 9 817 человек, госпитализированы — 1 906, умерли — 47.

Ранее названо время пика заболеваемости COVID-19 в Москве. «Пик придется на начало учебного года, на конец отпусков, когда люди будут выходить на работу», — назвал срок главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев.

Новости Москвы,Николай Малышев,
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