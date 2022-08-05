Названы сроки окончания купального сезона в Москве

Сроки окончания купального сезона в Москве назвал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик озвучил предполагаемую дату — 15-16 августа.
«Купальный сезон до середины месяца точно продолжится. Высока вероятность, что до конца второй декады даже будет», — заявил Вильфанд.
В настоящее время температура воды в Московском регионе составляет 23-24 градуса тепла. При этом к выходным показатели поднимутся еще как минимум на один градус, отметил метеоролог.
Вильфанд также добавил, что во второй половине следующей недели в регионе возможно небольшое понижение температуры воды. Однако, по словам специалиста, оно не будет критичным.
Ранее Тишковец пообещал москвичам «температурный форсаж». Синоптик предупредил москвичей о нарастании жары.