В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
30 минут назад

Названы сроки окончания купального сезона в Москве

Мослентаиещё 4

Сроки окончания купального сезона в Москве назвал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик озвучил предполагаемую дату — 15-16 августа.

Названы сроки окончания купального сезона в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Купальный сезон до середины месяца точно продолжится. Высока вероятность, что до конца второй декады даже будет», — заявил Вильфанд.

В настоящее время температура воды в Московском регионе составляет 23-24 градуса тепла. При этом к выходным показатели поднимутся еще как минимум на один градус, отметил метеоролог.

Вильфанд также добавил, что во второй половине следующей недели в регионе возможно небольшое понижение температуры воды. Однако, по словам специалиста, оно не будет критичным.

Ранее Тишковец пообещал москвичам «температурный форсаж». Синоптик предупредил москвичей о нарастании жары.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители