Названы сроки окончания купального сезона в Москве

«Купальный сезон до середины месяца точно продолжится. Высока вероятность, что до конца второй декады даже будет», — заявил Вильфанд.

В настоящее время температура воды в Московском регионе составляет 23-24 градуса тепла. При этом к выходным показатели поднимутся еще как минимум на один градус, отметил метеоролог.