В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
25 минут назад

Дурнушка темно-бурая: редкое растение обнаружили на севере Москвы

Мир24

На Вашутинском мезотрофном болоте в районе Молжаниновский (север Москвы) специалисты нашли темно-бурую нонею – это редкое растение, которое занесено в Красную книгу Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГПБУ «Мосприрода».

Редкое растение обнаружили на севере Москвы
Фото: Пресс-служба ГПБУ «Мосприрода»Пресс-служба ГПБУ «Мосприрода»

«В памятнике природы «Вашутинское мезотрофное болото в районе Молжаниновский» специалисты Мосприроды зафиксировали растение, занесенное в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости, – нонею темно-бурую», – сказано в релизе.

Чиновники подчеркнули, что на других территориях Мосприроды нонею ученые не видели.

Это растение очень привлекательно для пчел, собирающих пыльцу и нектар. Из-за своего необычного внешнего вида оно имеет массу народных названий, в том числе кривоцвет темный, дурнушка темно-бурая, деряба, волковид и ведьмина медуница.

«Маленькие темно-бордовые цветки хоть и не выделяются размером, но очень привлекают пчел, которые собирают пыльцу и нектар. На одном небольшом растении нонеи иногда можно наблюдать до 15 полосатых опылителей», – рассказали чиновники.

Род «нонея» включает больше 30 видов, однако на природных территориях российской столицы растет только темно-бурая.

Ранее ученые из Национального фонда Гаити нашли редкий вид цветка – Magnolia emarginata, который с 1925 года считался исчезнувшим.

Новости Москвы,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители