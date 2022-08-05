Редкое растение обнаружили на севере Москвы

На Вашутинском мезотрофном болоте в районе Молжаниновский (север Москвы) специалисты нашли темно-бурую нонею – это редкое растение, которое занесено в Красную книгу Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГПБУ «Мосприрода».

Фото: Пресс-служба ГПБУ «Мосприрода» Пресс-служба ГПБУ «Мосприрода»

«В памятнике природы «Вашутинское мезотрофное болото в районе Молжаниновский» специалисты Мосприроды зафиксировали растение, занесенное в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости, – нонею темно-бурую», – сказано в релизе.

Чиновники подчеркнули, что на других территориях Мосприроды нонею ученые не видели.

Это растение очень привлекательно для пчел, собирающих пыльцу и нектар. Из-за своего необычного внешнего вида оно имеет массу народных названий, в том числе кривоцвет темный, дурнушка темно-бурая, деряба, волковид и ведьмина медуница.

«Маленькие темно-бордовые цветки хоть и не выделяются размером, но очень привлекают пчел, которые собирают пыльцу и нектар. На одном небольшом растении нонеи иногда можно наблюдать до 15 полосатых опылителей», – рассказали чиновники.

Род «нонея» включает больше 30 видов, однако на природных территориях российской столицы растет только темно-бурая.