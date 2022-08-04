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31 минуту назад

Синоптики предупредили москвичей о «камнях с неба»

Илья Родин

Синоптики центра погоды «Фобос» предупредили москвичей о плохой погоде на выходные. По их данным, в воскресенье в столичном регионе пройдут грозовые ливни, сопровождаемые шквалистым ветром. Кроме того, ожидаются «камни с неба» - крупный мозаичный град. Об этом пишет РИА «Новости».

Москвичей предупредили о «камнях с неба»
Фото: ТАССТАСС

Ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец подчеркнул, что в воскресенье, 7 августа, жара сменится долгожданной прохладой. Ее принесет холодный атмосферный фронт, но он же преподнесет и неприятные сюрпризы.

«Дышать станет легче, но прогнозируются опасные явления погоды, на сленге синоптиков – «камни с неба», - пояснил синоптик.

По его данным, в воскресенье следует ждать обильные осадки, которые составят треть от месячной нормы, а также град диаметром 2-4 см. Температура воздуха понизится до +21°-26°. Ливни будут сопровождаться шквалистым ветром, до 15-20 м в секунду.

Тишковец уточнил, что в понедельник, 8 августа, погода улучшится, но температура воздуха станет еще ниже. В целом, погода вернется к нормальным для последнего месяца лета показателям.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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