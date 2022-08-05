Москвичам назвали водоемы, в которых можно купаться

В Москве осталось семь из десяти ранее разрешенных для купания водоемов. Информация появилась на сайте Роспотребнадзора .

В начале летнего сезона Роспотребнадзор разрешил москвичам купаться в десяти столичных зонах отдыха. 3 августа на сайте ведомства появилась обновленная информация, согласно которой, открытыми для купания остались всего семь зон. В список разрешенных мест вошли: «Путяевский пруд №1» (ВАО), «Серебряный Бор-2» (СЗАО), «Серебряный Бор-3» (СЗАО), «Большой городской пруд» (ЗелАО), «Школьное озеро» (ЗелАО), «Озеро Черное» (ЗелАО) и «Озеро Мещерское» (ЗАО). В зонах отдыха «Тропарево» (ЮЗАО), «Левобережье» (САО) и «Озеро Белое» (ВАО) москвичам купаться запретили из-за плохого качества воды.