Роспотребнадзор запретил купаться в зоне отдыха «Тропарево»

Купание на территории зоны отдыха «Тропарево» в Юго-западном административном округе Москвы запрещено в связи с неудовлетворительным качеством воды. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).