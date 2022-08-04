Роспотребнадзор запретил купаться в зоне отдыха «Тропарево»

Купание на территории зоны отдыха «Тропарево» в Юго-западном административном округе Москвы запрещено в связи с неудовлетворительным качеством воды. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
«В связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям закрыта зона отдыха «Тропарево» (ЮЗАО). Купание в водоемах запрещено, установлены знаки о запрете купания», - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время в столице открыто для купания семь зон отдыха.