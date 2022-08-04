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38 минут назад

Девушку с бигуди в волосах в кабриолете сняли на видео в Москве

Денис Фьючин

В Москве заметили девушку в кабриолете с бигуди в волосах. Ее сняли на видео в потоке машин на Липецкой области. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось присланное подписчиками видео.

На кадрах автомобилистка передвигается по столичной трассе в синей иномарке без крыши. В ее волосах можно увидеть аксессуар для прически. Видимо, девушка куда-то торопилась и предпочла не тратить время на сушку волос с помощью фена. При сложившихся погодных условиях этот процесс может занять меньше времени. В четверг в Москве столбик термометра поднимется до +30°.

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