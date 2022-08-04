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1 час назад

Детеныша редких викуний показали на видео в Московском зоопарке

Денис Фьючин

Детеныш редких викуний появился на свет в Центре воспроизводства Московского зоопарка в середине июля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного зоосада, где опубликовано видео с потомством южноамериканских верблюдов.

В дикой природе викуньи обитают в Перу, а также Чили, Боливии и Аргентине. Этот вид парнокопытных занесен в Международную красную книгу.

Родственники альпаки в Центре воспроизводства проживают на улице круглый год. В дикой природе они дают потомство весной, однако в российских условиях время появления на свет животных сдвигают на лето.

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