Детеныша редких викуний показали на видео в Московском зоопарке

Детеныш редких викуний появился на свет в Центре воспроизводства Московского зоопарка в середине июля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного зоосада, где опубликовано видео с потомством южноамериканских верблюдов.

В дикой природе викуньи обитают в Перу, а также Чили, Боливии и Аргентине. Этот вид парнокопытных занесен в Международную красную книгу.