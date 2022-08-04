Детеныша редких викуний показали на видео в Московском зоопарке

Детеныш редких викуний появился на свет в Центре воспроизводства Московского зоопарка в середине июля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного зоосада, где опубликовано видео с потомством южноамериканских верблюдов.
В дикой природе викуньи обитают в Перу, а также Чили, Боливии и Аргентине. Этот вид парнокопытных занесен в Международную красную книгу.
Родственники альпаки в Центре воспроизводства проживают на улице круглый год. В дикой природе они дают потомство весной, однако в российских условиях время появления на свет животных сдвигают на лето.