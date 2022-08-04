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36 минут назад

Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за пробок

Российская Газета

Из-за прогнозируемых пробок до шести баллов в вечерний час пик 4 августа столичным автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщил Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт
Фото: iStockiStock

"Сегодня вечером ожидаем до шести баллов. Движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД", - сообщает ведомство.

На некоторых участках столичных дорог мешать движению будут ремонтные работы, в частности на Волгоградском проспекте и проспекте Мира, в Кутузовском тоннеле (район пересечения с ТТК).

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