Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт

Из-за прогнозируемых пробок до шести баллов в вечерний час пик 4 августа столичным автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщил Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

"Сегодня вечером ожидаем до шести баллов. Движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД", - сообщает ведомство.

На некоторых участках столичных дорог мешать движению будут ремонтные работы, в частности на Волгоградском проспекте и проспекте Мира, в Кутузовском тоннеле (район пересечения с ТТК).