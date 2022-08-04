Выставку «Мечта Москвича» на ВДНХ продлили до 14 августа

"За этот год на выставке "Мечта Москвича" мы представили четыре временные экспозиции, провели более 1 000 экскурсий и три парада с участием автомобилей марки "Москвич". В нашем лектории на ВДНХ мы провели более 200 детских мастер-классов, лекций и кинопоказов. А в кинопавильоне 40 тыс. посетителей попробовали себя в роли настоящих актеров", - рассказала директор музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.