Выставку «Мечта Москвича» на ВДНХ продлили до 14 августа

Выставка "Мечта Москвича", организованная музеем транспорта Москвы, на ВДНХ продлена до 14 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.
"Музей транспорта Москвы продлевает работу выставки "Мечта Москвича" в историческом павильоне "Транспорт СССР" (№26) на ВДНХ до 14 августа. Выставка-байопик, экспозиция которой основана на реальных событиях из жизни самого народного советского автомобиля, рассказывает историю марки "Москвич". В ноябре в павильоне "Транспорт СССР" откроется новая масштабная выставка. Она будет посвящена развитию главной артериальной системы Москвы - транспортной инфраструктуре", - рассказал собеседник агентства.
По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, на данный момент выставку посетили уже более 130 тыс. человек.
"Мы получили множество хороших отзывов как от тех, кто познакомился с маркой впервые, так и от ветеранов завода, благодаря чьему труду "Москвич" навсегда вошел в историю транспорта", - сказал Ликсутов.
Экспозиция "Мечта Москвича" представлена 30 экспонатами транспортной коллекции и более 300 редкими артефактами. Среди них "Москвич-422" ("Буратино") 1954 года - уникальный образец с сохранившимся деревянным кузовом, миллионный "Москвич-408" 1967 года, двигатель ГД-1 - первый советский двигатель, который был создан для участия страны в "Формуле-1", и личные вещи главного конструктора завода А. Ф. Андронова, переданные его сыном.
"За этот год на выставке "Мечта Москвича" мы представили четыре временные экспозиции, провели более 1 000 экскурсий и три парада с участием автомобилей марки "Москвич". В нашем лектории на ВДНХ мы провели более 200 детских мастер-классов, лекций и кинопоказов. А в кинопавильоне 40 тыс. посетителей попробовали себя в роли настоящих актеров", - рассказала директор музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.