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14 минут назад

Прогноз погоды: В Москве в четверг ожидается 31-градусная жара

Елена Прошина

Жителей и гостей Москвы 4 августа ожидает переменная облачность, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Москвичей предупредили о 31-градусной жаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно прогнозу синоптиков, воздух раскалится до 31 градуса. Из-за жаркой погоды в мегаполисе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В ночь на 5 августа в городе температура опустится до 15 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Как заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, лето в Центральной России не сдает свои позиции, а жара пока не отступает. Первые дни августа выдались очень теплыми. Температура только продолжит расти. При этом, по словам синоптика, лето пересекло «климатический экватор».

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, 6 августа будет самым жарким днем на этой неделе, температура повысится до +31…+33 градусов. Жара отступит только 7 августа. В этот день в столичный регион придут небольшие осадки, которые собьют температуру до +25…+27 градусов.

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