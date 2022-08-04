Москвичей предупредили о 31-градусной жаре

Жителей и гостей Москвы 4 августа ожидает переменная облачность, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Гидрометцентр России.

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Согласно прогнозу синоптиков, воздух раскалится до 31 градуса. Из-за жаркой погоды в мегаполисе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В ночь на 5 августа в городе температура опустится до 15 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Как заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, лето в Центральной России не сдает свои позиции, а жара пока не отступает. Первые дни августа выдались очень теплыми. Температура только продолжит расти. При этом, по словам синоптика, лето пересекло «климатический экватор».