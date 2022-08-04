В Московском зоопарке пополнилось семейство редких викуний

В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, случилось пополнение. На свет появился детеныш викуний — диких родственников альпак. Эти животные родом из Южной Америки напоминают одновременно лам и верблюдов. Их шерсть считается самой дорогой в мире. Вид занесен в Международную Красную книгу.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка Пресс-служба Московского зоопарка

«Московский зоопарк единственный в России, который размножает викуний. Семейство этих удивительных копытных содержится в нашем питомнике — центре воспроизводства редких видов животных. Зоологи создали для питомцев условия, максимально приближенные к естественным. Викуньи занимают просторный вольер под открытым небом. В их распоряжении есть большая поляна, горки, овраг и даже свой участок леса. В течение дня они могут побегать, попастись, а при желании укрыться от посторонних глаз в тени деревьев. Впервые мы получили потомство от викуний в 2004 году, с тех пор детеныши рождаются регулярно. Это говорит о том, что животным у нас комфортно. Сейчас на территории центра живет один самец и четыре самки с новорожденным. Это самая большая группа викуний в нашей стране. Повзрослевшие детеныши отправляются в ведущие российские и зарубежные зоопарки», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

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В неволе викуньи не нуждаются в теплых вольерах и круглогодично живут на улице. Несмотря на то что их родиной является Южная Америка, эти животные спокойно переносят морозы благодаря теплому меху. В природе они обзаводятся потомством в марте, но в Москве в этом месяце все еще лежит снег, дует холодный ветер и идет ледяной дождь. Такая погода представляет опасность для новорожденных. Поэтому специалистам столичного зоосада приходится контролировать размножение, допуская самца к самкам только в определенное время года. Это необходимо, чтобы малыши рождались именно в теплую пору.

В этом году детеныш появился на свет в июле. Киперы осмотрели его и выяснили, что новорожденный — самец. Они надели ему на ухо бирку с идентификационным номером (бирки носят все обитатели зоосадов, чтобы специалистам было проще отличать их). Провести такую процедуру нужно было оперативно, пока кроха не поднялся на ноги, потому что этого непоседу было бы трудно поймать. И действительно, после рождения малыш быстро встал на неокрепшие ножки. Вскоре он начал изучать окружающий его мир, следуя за заботливой матерью.

Кроха все еще питается молоком. В рацион взрослых викуний входит комбикорм и сено. Летом они едят свежую траву и ветки с листьями. В качестве угощения киперы выдают им морковку и свеклу.

Как и другие детеныши викуний, новорожденный в будущем отправится в один из ведущих российских или зарубежных зоопарков.

Викуньи — парнокопытные млекопитающие из семейства верблюдовых. Встретить их в природе можно исключительно на территории Анд (самая длинная и одна из самых высоких горных систем Земли). Их ареал охватывает такие страны, как Перу, Боливия, Чили, Аргентина и Эквадор.

Викуньи — древний вид. До наших дней сохранились упоминания о нем, датируемые 1200 годом. Животных издавна считали очень ценными, а для некоторых народов они даже были священными. Первыми уникальные свойства шерсти викуний заметили инки. У меха этих животных самые тонкие волокна из всех известных в мире. Пошитые из такой шерсти вещи хорошо греют, при этом они мягкие и легкие. Инки называли викуний посланцами божьими, а их шерсть — золотом. Они относились к животным с почтением и никогда не убивали их ради пряжи. Индейцы сгоняли зверей в стада и состригали шерсть. Из «золотого руна» шили одежду для правителей и их семей. И сегодня эта шерсть самая дорогая в мире. Кстати, она с трудом поддается покраске, поэтому чаще всего купить ее можно только в натуральных коричневых оттенках.

Во времена инков в Андах насчитывалось около полутора миллионов викуний, а после падения империи на некогда священных животных начали охотиться. Уже в XX веке, в середине 1960-х годов, ученые обнаружили, что дикая популяция сократилась до шести тысяч особей. С тех пор убийство животных запретили. Сегодня численность копытных увеличилась более чем до 200 тысяч, их иногда разводят и содержат в неволе ради продажи шерсти. Однако сохранность популяции все еще вызывает опасения у зоологов.

В отличие от других представителей семейства верблюдовых, викуньи небольшие по размеру. В длину они достигают не более полутора метров, средняя масса тела составляет 50 килограммов (для сравнения: одногорбый верблюд весит около 500 килограммов, лама — 150). У них небольшая морда, мощная шея и длинные тонкие ноги. Это очень выносливые животные. Они умудряются выжить в суровых условиях гористой местности. Поскольку в Андах довольно скудная кормовая база, викуньи довольствуются той растительной пищей, которую могут найти: листьями, травой, мелкими ветками. Животные предпочитают сбиваться в небольшие стада. Один самец, как правило, становится вожаком группы, в которую входят от пяти до 15 самок.

Чтобы изучить повадки викуний и полюбоваться их малышом, следует посетить обзорную экскурсию по центру воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Пешая прогулка займет около полутора часов. Помимо викуний, во время тура можно будет посмотреть на амурского тигра, дальневосточного леопарда, манула, красного волка, дрофу, белоплечих орланов, белых медведей и других краснокнижных зверей и птиц. Уточнить расписание и стоимость туров можно на сайте центра, а записаться — по телефону: +7 496 367-44-63.